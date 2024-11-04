Россияне пожаловались на вспышки вируса Коксаки в садиках и школах

Жители трех регионов России пожаловались на распространение вируса Коксаки среди детей в школах и детских садах. Заболевание активно распространяется с конца лета, пишет телеграм-канал Shot.

В Московской и Владимирской областях, Краснодарском крае к педиатрам все чаще приводят детей с симптомами вируса Коксаки. Заболевание распространяется в детсадах и школах: один человек может заразить до 20 других. Предварительно, вирус проник в страну вместе с отпускниками, отдыхавшими в Турции.

На Кубани как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки. Жительница Новороссийска рассказала, что у них в станице многие дети младше 11 лет жалуются на жар, стоматит и волдыри на ступнях и руках.

Во Владимире у всех воспитанников группы трехлеток в одном из садиков проявились одинаковые симптомы: сыпь на теле и язвы во рту. Врачи в справке указали «ОРВИ», но устно сказали маме заболевшего малыша, что это Коксаки.

«Первые сутки температура у ребёнка была 39,1, небольшая сыпь на ладонях, красное горло. На третьи сутки температура чуть ниже, но сохраняется, сыпь более яркая на ладошках, на ногах тоже сыпь, но с более крупными язвами. На четвёртые сутки температура чуть повышена, сыпь сохраняется», – рассказала москвичка Алена о состоянии своего шестилетнего ребёнка.

Ранее появились сообщения о десятках заболевших вирусом Коксаки туристов и местных жителей в турецком Белеке. Турецкие отели опровергли эту информацию, сообщив, что не фиксируют случаев заболевания. Роспотребнадзор запросил о турецкой стороны информацию о случаях инфекционных заболеваний среди россиян и взял ситуацию на контроль.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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