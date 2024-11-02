Неизвестный вирус в Белеке: Роспотребнадзор запросил информацию в Турции

Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на неизвестный вирус в турецком Белеке. Ведомством запрошена информация о текущей ситуации.
Согласно меморандуму о сотрудничестве, предусматривается оперативный обмен информацией и содействие в проведении эпидемиологических расследований в случае возникновения инфекционных заболеваний среди граждан одного из государств сторон, находящихся на территории другой стороны.
«Ситуация на строгом контроле Роспотребнадзора», – заверили в ведомстве.
Москва, Светлана Антонова
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