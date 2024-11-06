Эпидемиолог: заболеваемость вирусом Коксаки пойдет на спад

В России сейчас наблюдается снижение заболеваемости энтеровирусной инфекцией, одним из типов которой является Коксаки. Родителей стали беспокоить его симптомы у детей, однако, как поделился главный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов с «Новым Днем», вспышки сезонной инфекции не будет.

«Как есть различные типы гриппа (H1N1, H3N2, грипп В), так же существует несколько разновидностей энтеровирусной инфекции. Коксаки – название одного из типов энтеровируса, с которым мы живем уже много лет. Это сезонная инфекция, осенне-летняя, мы встречаемся с ней ежегодно, в том числе и в Свердловской области. Эпидемии точно не может быть: Коксаки обнаружен и изучен давно», – сообщил эксперт.

Вирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, его часто связывают с купанием в бассейнах, подчеркнул Харитонов: «Энтеровирус очень хорошо распространяется в воде. Особенно в небольших бассейнах, где не проводятся качественная обработка воды и мытье самого бассейна».

В зоне риска в основном оказываются школьники и дошколята. Взрослые также могут болеть энтеровирусом, но чаще являются носителями инфекции, поскольку реже обращают внимание на недомогание.

Симптомы Коксаки включают высокую температуру, катаральные явления, конъюнктивит, стоматит, герпангина, сыпь на теле и диарея. Несвоевременное обращение к врачу и некачественное лечение могут привести и к вирусному менингиту – воспалению спинного мозга, отметил главный эпидемиолог.

По его словам, лечение Коксаки симптоматическое, с помощью противовирусных препаратов. Но самая важная мера профилактики – изоляция. Ребенок не должен выходить из дома, пока болеет.

«Есть версия, что вирус привезли из Турции. Но, по моей версии, часто в Турцию родители везут не совсем здоровых детей. Они заранее покупают путевку. А если ребенок начинает недомогать перед отдыхом, родители его немного подлечивают и везут отдыхать. А перелет (все находятся в замкнутом пространстве) и общение со всеми отдыхающими способствуют тому, что дети между собой распространяют любое инфекционное заболевание, если они болеют», – рассказал Александр Харитонов.

Напомним, Роспотребнадзор запустил горячую линию в регионах РФ и запросил у турецкой стороны данные о текущей ситуации на курортах. Школам и детсадам рекомендовали организовать утренние фильтры, а при наличии симптомов изолировать заболевших детей от коллектива до полного выздоровления.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube