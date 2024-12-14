Российская онковакцина будет бесплатной, пообещали в Минздраве

Отечественная мРНК-вакцина от рака будет предоставляться пациентам бесплатно. Об этом заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в эфире «Радио России».

Он добавил, что государству создание вакцины на мРНК-платформе под конкретного пациента будет обходиться в 300 тыс. рублей.

«Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», – приводит слова Каприна ТАСС.

Специалист также отметил, что созданная НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энегельгардта онкологическая вакцина «Энтеромикс» показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований. «Доклиника вообще… безопасность и отсутствие токсичности. Пробирки тоже, на искусственно выращенных опухолях, – эффективность высочайшая», – сказал Каприн.

Он добавил, что от Минздрава и Росздравнадзора получено разрешение на набор исследовательской группы для проведения клинических испытаний.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова сообщила, что разработанную научными организациями ФМБА вакцину от онкозаболеваний для лечения пациентов могут начать применять с 2025 года. Она уточнила, что вакцина для лечения колоректального рака уже прошла все доклинические исследования и готова к применению у пациентов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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