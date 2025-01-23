В России готовятся к испытаниям вакцин против рака почек, груди и поджелудочной железы

Ученые в России планируют разрабатывать персонализированные мРНК-вакцины против рака почек, груди и поджелудочной железы. Для этого будут созданы модели онкологических заболеваний. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Гинцбург. По его словам, испытания вакцин на онкобольных могут начаться в конце текущего года или в начале 2026 года, если позволят объемы финансирования. При этом исследования онковакцин на пациентах с меланомой планируется начать уже в сентябре этого года, уточнил ученый.

«Если они [объемы финансирования] будут такие, как мы договаривались, то мы начнем очень интенсивно, параллельно с меланомой, где все отработано, делать другие модели онкологических заболеваний для того, чтобы была возможность создавать вакцины против мелкоклеточного рака легких. Далее, по всей видимости, определенные разновидности рака почек, рак груди и рак поджелудочной железы – вот наши планы», – рассказал Гинцбург (цитата по ТАСС).

Академик добавил, что для создания персонализированных онковакцин будет использоваться искусственный интеллект – нейросети нужны для проведения вычислений. Для обучения ИИ будет создана отечественная база генетических последовательностей опухолей, в которую войдут около 40-50 тыс. опухолей.

Ученый ранее сообщал, что доклинические исследования отечественной вакцины от рака показали, что препарат подавляет развитие опухоли. По его словам, первыми, кто получит персонализированную вакцину в рамках клинических испытаний, станут пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком легких.

Вакцина разработана совместно с Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Доклинические испытания препарата уже завершены.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube