Роспотребнадзор отслеживает ситуацию со вспышкой метапневмовируса в КНР

Роспотребнадзор ведет мониторинг эпидемиологической ситуации, связанной с ростом числа заболеваний метапневмовирусом в Китае. «Ситуация на контроле Роспотребнадзора», – заявили в ведомстве.

Ранее сегодня Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая подтвердило вспышку метапневмовируса человека в КНР. Там отметили, что результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, дали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус. Острые респираторные инфекции активно распространяются внутри страны. В частности, растет заболеваемость метапневмовирусом среди детей в возрасте 14 лет и младше, чаще заражаются люди, живущие в северных провинциях.

В Роспотребназоре сообщили, что метапневмовирус человека передается воздушно-капельным путем. Инфекция сопровождается насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием. При появлении этих симптомов рекомендуется обратиться к врачу. Метапневмовирус может вызывать бронхиолит, а также пневмонию и быть особенно опасным для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Как отметили в ведомстве, специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует. Лечение обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.

Для снижения риска заражения метапневмовирусом рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой; по возможности избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, регулярно убирать и дезинфицировать поверхности дома и на рабочем месте.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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