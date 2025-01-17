Существенного подъема заболеваемости гриппом в России не ожидается – мнение эксперта

Замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов заявил, что в России в настоящее время регистрируются единичные случаи гриппа. Эксперт не ждет существенного подъема заболеваемости гриппом в стране этой зимой с учетом успешной компании по вакцинации.

«В этом году отмечаются единичные случаи гриппа, в основном Н1N1 (свиной грипп – прим. ред.), но нужно понимать, что серьезная инфекция, особенно при наличии комарбидной патологии, в основном, возникает у детей раннего возраста и у лиц старше 65 лет. Учитывая, что в этом году успешно завершена кампания вакцинации против гриппа – привито более 82 млн человек, ожидать существенного подъема заболеваемости гриппом не приходится», – сказал Горелов в комментарии «Интерфаксу».

Эксперт уточнил, что сейчас заболеваемость в России не превышает средних многолетних показателей за последние 5 лет.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что московские специалисты ожидают вспышку свиного гриппа. По его данным, активность вирусов гриппа А(H1N1)09 и гриппа В выросла за последний месяц. Отмечалось, что от свиного гриппа якобы скончались пять человек в Ульяновской, Московской, Новосибирской, Воронежской областях и Забайкальском крае – все они были не привиты.

Вместе с тем в столичном депздраве заявили, что в Москве сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу. Заболеваемость в городе соответствует текущему сезону, эпидпороги не превышены, отметили в ведомстве.

Напомним, что, по данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в России зарегистрировано на 31,9% больше случаев ОРВИ и гриппа по сравнению с предыдущей неделей. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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