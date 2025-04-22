За 15 лет число курильщиков в России снизилось вдвое

Распространенность курения в России с 2009 года сократилась более чем в два раза – до 18,6%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России».

«Распространенность курения среди взрослых старше 15 лет: снижение в 2,1 раза – с 39,5% до 18,6%", – говорится в презентации, продемонстрированной министром. Там также отмечается, что в начале 2000-х годов курил практически каждый второй взрослый россиянин, а среди мужчин распространенность была еще выше.

«Мы видим, что наше законодательство сегодня в РФ – оно, в том числе, цитируется на международных площадках. Россия получила даже специальные награды за реализацию тех направлений по борьбе с курением. Это пока не полностью все инициативы реализованы, но видим, что это направление также должно идти», – сказал Мурашко, чьи слова приводит «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в России стало меньше заядлых курильщиков, выкуривающих порядка одной пачки сигарет в день. Их доля снизилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее, следует из данных Росстата.

В целом количество курящих в России в 2024 году составило 25,5%, что немного меньше показателя двумя годами ранее – 26,1%. При этом из них изредка курят 7,7%, а ежедневно – 17,8%. Никогда не курили 64,9% россиян, а бросили – 9,5%.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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