В России число детей с ожирением за семь лет выросло на 36%

Заболеваемость ожирением детей в возрастной группе до 14 лет с 2018 года увеличилась на 36,1%. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В группе 15-17 лет прирост общей заболеваемости ожирением составил 9,2%, говорится в презентации главы Минздрава РФ, представленной в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, передает «Интерфакс».

Кроме того, согласно приведенным министром данным, в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с ожирением COSI с 2016 года в России обследовано более 1,3 млн детей.

Мурашко ранее сообщил, что почти 25% взрослого населения России страдает ожирением. По его словам, лишний вес есть у 20,6% мужчин и 27,4% женщин. Распространенность ожирения среди взрослых составляет 24,6%, уточнил Мурашко.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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