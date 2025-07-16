В России резко выросло число заражений менингококковой инфекцией

В России за пять месяцев этого года на 260% выросло число заражений менингококковой инфекцией. Речь идет о 1266 случаях из которых 948 приходится на взрослых. Такие данные привел комитет Госдумы по охране здоровья.

Как сообщает «Коммерсант», на заседании комитета доктор медицинских наук депутат Александр Румянцев (ЕР) сообщил, что в России наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости этой опасной инфекцией. Российская медицинская статистика показывает рост заболеваемости инфекцией с 2016 по 2019 год. С 2021 года снова наблюдается рост. Летальность заболевания сохраняется на уровне 15%, подчеркнул господин Румянцев, а в отдельные годы этот показатель достигал 22%.

При этом объемы иммунизации населения сокращаются: число привитых снизилось с 841 тыс. в 2023 году до 518 тыс. в 2024 год. Вакцинация против менингококковой инфекции не включена в Национальный календарь прививок, а значит, не делается бесплатно. В отдельных субъектах – например, в Москве – она входит в региональные календари и проводится по эпидпоказаниям в случае вспышки.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области резко выросло количество случаев менингококковой инфекции, и врачи винили в этом мигрантов.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube