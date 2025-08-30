Тоже отдыхали на Шри-Ланке: в России подтвержден второй случай лихорадки чикунгунья

В России подтвержден второй случай заболевания лихорадкой чикунгунья. Как сообщил Роспотребнадзор, выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела, все они – члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке.

«Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует», – подчеркнули в ведомстве.

Санитарные врачи уточнили, что лихорадка не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых.

«На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносятся ее, не представляет эпидемиологической опасности», – пояснил Роспотребнадзор.

Ранее на текущей неделе в России был выявлен первый случай заболевания лихорадкой. Мужчина также подхватил болезнь на отдыхе в Шри-Ланке. Пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Москва, Анастасия Смирнова

