Лихорадка чикунгунья добралась до России

Роспотребнадзор сообщил о выявлении первого завозного случая лихорадки чикунгунья в России. В ведомстве уточнили, что пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Заболевший мужчина прилетел в Москву со Шри-Ланки после десятидневного отдыха. На следующий день после прилета он обратился за медпомощью и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с подозрением на лихорадку денге. Однако результаты ПЦР-теста показали положительный результат на вирус чикунгунья.

Как отметили в Роспотребнадзоре, рисков распространения инфекции в России нет, так как лихорадка чикунгунья передается только через укусы комаров-переносчиков. Их численность в РФ «не представляет эпидемиологической опасности», подчеркнули в ведомстве. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Переносчиками чикунгуньи являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые встречаются на Индийском субконтиненте, в Африке и Азии, а сейчас еще распространились в Европе и Северной Америке. Симптомы проявляются через 2-12 дней после укуса и включают сильную боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожную сыпь. Вакцины или специфического лекарства против болезни нет.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Гуандун несколько тысяч человек заболели лихорадкой чикунгунья. Там ввели такие же меры защиты, какие действовали период пандемии коронавируса. Помимо этого, крупнейшую за 20 лет вспышку лихорадки зафиксировали и на Шри-Ланке.

В Роспотребнадзоре рекомендуют при поездке в регионы, где распространена чикунгунья, использовать репелленты для защиты от насекомых, носить закрытую одежду, использовать кондиционеры – при низких температурах активность комаров снижается.

Москва, Наталья Петрова

