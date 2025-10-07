В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о вспышках вируса Коксаки в регионах РФ

В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения в СМИ о массовых вспышках вируса Коксаки в ряде регионов России. В ведомстве не подтвердили информацию о всплеске заболеваемости.

«Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности», – сказано в сообщении Роспотребнадзора (цитата по РИА «Новости»).

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация с энтеровирусными инфекциями в стране стабильная и не выходит за рамки сезонной нормы.

Ранее в СМИ появилась информация о всплеске заболеваемости вирусом Коксаки во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае, который могли завезти приехавшие после отдыха в теплых странах туристы. Отмечалось, что чаще всего эта инфекцией болеют дети в возрасте до шести лет.

Вирус Коксаки – это энтеровирусная инфекция, которая передается передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, его часто связывают с купанием в бассейнах. В зоне риска в основном оказываются школьники и дошколята. Взрослые также могут болеть энтеровирусом, но чаще являются носителями инфекции, поскольку реже обращают внимание на недомогание.

Симптомы Коксаки включают высокую температуру, катаральные явления, конъюнктивит, стоматит, герпангина, сыпь на теле и диарея. Лечение Коксаки симптоматическое, с помощью противовирусных препаратов. Но самая важная мера профилактики – изоляция. Ребенок не должен выходить из дома, пока болеет.

Москва, Наталья Петрова

