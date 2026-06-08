Врач прокомментировал исследование о пользе чая и кофе в борьбе с деменцией

Не так давно британские ученые опубликовали результаты лонгитюдного исследования о влиянии употребления чая и кофе на профилактику деменции. В Пироговском Университете прокомментировали выводы авторов и пояснили, действительно ли кофе способен спасти от старческого слабоумия.

Данные, проанализированные учеными, охватывали период на протяжении 43 лет наблюдения за более 130 тысячами врачей и медсестер. Анализ показал, что более высокое потребление кофеина значительно связано с более низким риском развития деменции: у тех, кто потреблял наибольшее количество кофе по сравнению с теми, кто потреблял наименьшее количество, риск развития деменции был снижен на 18%. У людей, которые пили больше всего чая, риск был на 16% ниже.

«Относительно профилактики деменции выводы скорее незначительные, поскольку деменция деменции рознь, там очень много факторов, и на такой временной дистанции – десятки лет – были тысячи других факторов как профилактирующих, так и приближающих деменцию и снижение когнитивных функции», – отмечает кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центр Пироговского Университета Михаил Болков.

В кофе и чае много полезных веществ, кроме кофеина, и об этом уже не раз говорилось. В частности, полифенолы (растительные красители, которые на самом деле выполняют огромное количество разных функций) из чая и кофе неоднократно показывали свои полезные свойства, в том числе в снижении активности вирусов, даже без кофеина.

Также обмен веществ у всех разный, и метаболизм кофеина и других веществ во многом индивидуален. Тоже самое можно сказать о чае. За такой продолжительный промежуток времени состав чая изменился настолько, что уровень погрешности может быть очень высоким.

«Пейте на здоровье, если чувствуете себя после кофе и чая хорошо, и не пейте, если у вас есть противопоказания или вам это не подходит. И будьте здоровы», – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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