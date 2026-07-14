Роспотребнадзор прекратил торговлю средством для похудения Retatrutide, у которого нет сертификата безопасности

Роспотребнадзор остановил торговлю препаратом для похудения ретатрутид, у которого нет сертификатов безопасности.

Ведомство запустило процедуру признания недействительными деклараций о соответствии этого препарата и потребовало принять срочные меры по изъятию небезопасной продукции из обращения, сообщает ТАСС.

Как ранее писал «Новый День», препараты на основе ретатрутида несколько дней активно продвигались на маркетплейсах, в социальных сетях, на онлайн площадках, специализированных сайтах. Однако государственную регистрацию эти товары не проходили, доказательств безопасности данной продукции нет. Впрочем, некоторых людей отсутствие документации не останавливало, они покупали и кололи пептиды.

Роспотребнадзор запустил процедуру признания недействительными деклараций о соответствии Retatrutide и потребовало принять срочные меры по изъятию небезопасной продукции из обращения.

О препарате на основе трех пептидов «Новый День» писал здесь. Медики предупреждали о его потенциальной опасности и отсутствии антидотов в случае, если у человека, который сделает инъекцию, что-то пойдет не так.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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