Доля выявленных вирусов гриппа в России выросла почти втрое

В Роспотребнадзоре сообщили, что за последние три недели доля обнаруженных вирусов гриппа в России увеличилась практически втрое, что характерно для сезонного эпидемическом подъема.

По информации ведомства, сейчас в России фиксируется характерный для данного периода года сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Еженедельно регистрируется порядка 500-600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Среди циркулирующих вирусов по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии.

«При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъема», – отметили в Роспотребнадзоре.

Среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует А(H1N1) (свиной грипп). Выявляемые вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона, указали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре вновь призвали россиян вакцинироваться от гриппа. На сегодняшний день в стране против гриппа привито 40,4 млн человек.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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