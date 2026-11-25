Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что распространяющаяся в Европе устойчивая к лекарствам супербактерия Klebsiella pneumoniae может стать причиной сепсиса, пневмонии и болезни почек. Впрочем, по словам ученого, новая пандемия из-за бактерии не угрожает, поскольку патоген представляет опасность чаще всего для пациентов стационаров.

«Эта бактерия может вызвать сепсис, может вызвать нефриты, двойное воспаление мочевыводящих путей, пневмонию и так далее. Особенно у ослабленных людей, которые находятся в стационарах, и людей, которые перенесли какие-то заболевания», – сказал Онищенко в комментарии РИА Новости.

По его словам, несмотря на трудности лечения инфекции, пандемии ожидать не стоит, поскольку люди чаще всего заражаются бактерией Klebsiella pneumoniae в стерильной среде, к примеру, при лечении в больнице.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность ростом числа случаев заражения устойчивой к лекарствам супербактерией в ЕС. Klebsiella pneumoniae ускоренными темпами распространяется в медучреждениях Евросоюза. Супербактерия выработала устойчивость почти ко всем существующим антибиотикам. Заразиться ею можно только контактно: через руки и медоборудование.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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