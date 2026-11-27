В Нацкалендарь прививок добавят вакцинацию от ВПЧ девочек до 12 лет

В Национальный календарь профилактических прививок включат вакцинацию девочек до 12 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщила замдиректора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова. На вакцинацию детей от ВПЧ в федеральной казне предусмотрено 17,4 млрд рублей на предстоящие три года.

По словам Макаровой, ВПЧ является одной из основных причин ряда онкологических заболеваний и передается в основном половым путем.

«Максимальный защитный эффект прививка дает, если сделать ее до начала половой жизни. Именно поэтому в Национальный календарь профилактических прививок планируется включить вакцинацию девочек 12 лет», – цитирует специалиста РИА Новости.

В федеральном бюджете на 2027-2029 годы на вакцинацию детей против ВПЧ предусмотрено 17,4 млрд рублей. В 2027 году на эти цели направят 3 млрд рублей, в последующие два года – по 7,2 млрд рублей. Общие расходы на здравоохранение в следующем году составят 1,88 трлн рублей.

Совет Федерации сегодня одобрил законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года. Третье, окончательное чтение документ прошел в Госдуме 24 ноября.

Как сообщал «Новый День», вакцинация от ВПЧ защищает от вируса типов 6, 11, 16 и 18, последние два являются онкогенными, вызывая до 70% случаев рака шейки матки у женщин. Переносчиком вируса может быть и мужчина, поэтому вакцинация показана представителям обоих полов, но в первую очередь медики стараются привить девочек и женщин. Сейчас в России вакцинация от ВПЧ доступна только за свой счет. В основном, используется импортный препарат «Гардасил».

В марте 2025 года Минздрав РФ зарегистрировал первую российскую вакцину «Цегардекс» для профилактики ВПЧ у взрослых от 18 до 45 лет. В январе 2026 года ведомство одобрило применение вакцины у детей в возрасте от 9 до 17 лет. Ранее сообщалось, что отечественный препарат поступит в российские клиники осенью текущего года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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