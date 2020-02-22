Голодающим женщинам Югры стало хуже: на место выехала скорая помощь

Самочувствие голодающих активисток из движения «Мы правы» ухудшилось. На место голодовки была вызвана бригада скорой помощи. Как сообщили агентству в «Мы правы», у отдельных протестанток появились сильные головные боли. Прибывшие медики зафиксировали у активисток проблемы с давлением. Госпитализации никому не потребовалось. Напомним, что 12 женщин из «Мы правы» начали свою протестную акцию накануне днем. Участницы требуют переговоров с губернатором Натальей Комаровой и решения проблем людей, оказавшихся в трудной ситуации после отмены жилищных программ, объявленных ранее властями региона.

Сегодня утром к ним прибыл замгубернатора Югры Андрей Зобницев и ио главы Сургута Алексей Жердев. Стороны почти два часа обсуждали проблемы ипотечниц. В итоге переговорщики остались на промежуточных позициях и решили дождаться главу ипотечного агентства Югры Евгения Чепеля, которого Зобницев вызвал в Сургут, так как сам вице-губернатор был не способен ответить на все интересующие голодающих активисток вопросы. При этом в «Мы правы» подчеркнули, что вне зависимости от результатов переговоров с Зобницевым-Жердевым-Чепелем, они, тем не менее, ждут на беседу главу региона Наталью Комарову. До позитивных итогов обсуждения их проблем с Комаровой голодовка продолжается.

Подробнее о требованиях участниц акции и ситуации, вынудившей женщин пойти на голодовку, – читайте здесь.

Сургут, Святослав Булгарин

Сургут. Другие новости 22.02.20

К голодающим ипотечницам прибыли ио главы Сургута и замгубернатора, ждут главу ипотечного агентства (ФОТО). / Первый день голодовки ипотечниц в Сургуте: протестующих посетили медики, полиция и чиновники (ФОТО). / Югорчанин убил мать, попытался покончить с собой, поджег квартиру, выпрыгнул в окно и повис на дереве. Читать дальше

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