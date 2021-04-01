Ямал преодолел порог в 38 тысяч заболевших коронавирусом, в Югре от болезни продолжают гибнуть люди

96 новых случаев коронавирусной инфекции зификсировано в ХМАО и ЯНАО за последние сутки. В четверг, 1 апреля, портал стопкоронавирус.рф сообщил об одном умершем в Югре от COVID-19.

В Югре число жертв коронавируса достигло 783 человек. Еще 407 жизней инфекция унесла на Ямале, последний раз оперштаб округа сообщил о скончавшемся от коронавируса пациенте 27 марта.

Общее число заболевших достигло 54 248 в Югре. Ямал преодолел планку в 38 тысяч случаев COVID-19, их число достигло 38 014. За сутки в северных округах «матрешки» заболели 96 человек – 73 в ХМАО и 23 на Ямале.

Отметим, что ситуация на Ямале и в Югре значительно благоприятнее, чем в Тюменской области, где 1 апреля оперативный штаб сообщил об 11 случаях смерти от коронавируса. Напомним, в ЯНАО с 1 апреля сняты ограничения на работу ночных клубов и дискотек, пенсионерам отменили обязательный режим самоизоляции, а детсадам разрешили проводить утренники для малышей в присутствии родителей.

Ханты-Мансийск, Юрий Хромов

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.03.21

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