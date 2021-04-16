На трассе в Советском районе ХМАО погибли 4 человека

Трагедией закончилось лобовое столкновение машин на трассе Советский – Зеленоборск ночью 16 апреля. Погибли 4 человека, в результате лобового столкновения машины загорелись.

«Ночью, в 1:47, на 28-м километре автодороги Советский – Зеленоборск произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический (ХМАО), и автомобиль Hino Dutro, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области, совершили лобовое столкновение», – сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По предварительной информации, погибли водитель грузовика, а также женщина-водитель и два пассажира кроссовера. Очевидцы сообщают, что у грузовика, который вёз мебель, были ямальские номера, предварительно, он следовал из Екатеринбурга.

Все обстоятельства трагедии на месте выясняют сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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