Обстоятельства смертельного ДТП в Советском районе проверит прокуратура

Прокуратура проверит обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло ночью 16 апреля на трассе в Советском районе в ХМАО.

«По поручению прокурора автономного округа Ботвинкина Е.Б. организована проверка по факту произошедшего 16 апреля 2021 г. дорожно-транспортного происшествия на 28 километре трассы г.п Советский – г.п. Зеленоборск, в результате которого погибли 4 человека», – говорится в официальном сообщении прокуратуры округа.

Югорский межрайонный прокурор Михаил Киселев лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, своевременности реагирования экстренных служб, определена степень ответственности виновных лиц.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 16 апреля в 01:47 по местному времени на 28-м километре автодороги Советский – Зеленоборск произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Tucson, зарегистрированный на 47-летнюю жительницу поселка Коммунистический (ХМАО), и автомобиль Hino Dutro, принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области, совершили лобовое столкновение.

В результате погибли водитель грузовика, а также женщина-водитель и два пассажира кроссовера. Очевидцы сообщают, что у грузовика, который вёз мебель, были ямальские номера, предварительно, он следовал из Екатеринбурга.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.04.21

В Тюменской «матрешке» снизилась инфляция – утверждает региональное отделение ЦБ. / В Югре за сутки выявлено еще 59 новых случаев ковида. / На трассе в Советском районе ХМАО погибли 4 человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»