Полиция установила предварительную причину ДТП в Советском районе, где погибли 4 человека

Полиция установила личности всех погибших в ночном ДТП в Советском районе ХМАО. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, предварительной причиной столкновения грузовика и внедорожника стал выезд первого на встречную полосу движения.
Предположительно, за рулем «Hyundai Tucson» находилась его 47-летняя владелица. В автомобиле также находилась ее 67-летняя мать и 32-летний брат. Грузовым автомобилем управлял 37-летний житель Екатеринбурга. Все четверо погибли.
Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена после заключения автотехнической экспертизы.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 16.04.21
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