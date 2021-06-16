В ХМАО из-за ковида начали отменять выпускные в школах

Из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса в школах ХМАО-Югры начали отменять выпускные. «Согласно постановлению губернатора ХМАО, во всем округе отменяются массовые мероприятия. Документ вступает в силу с 16 июня. Поэтому не будет ни выпускных, ни торжественных вручений дипломов, медалей, как мы планировали ранее. Будем думать, как сейчас организовывать мероприятия в школах», – рассказала замдиректора департамента образования Сургута Лилия Соловей порталу NEFT.

Напомним, в Югре ежедневно выявляется почти 80 новых случаев коронавирусной инфекции, по распоряжению губернатора Натальи Комаровой в регионе вновь введена самоизоляция для лиц старше 65-ти лет, не прошедших вакцинацию и имеющих проблемы с иммунитетом и хронические заболевания. Детям без взрослых запретили посещать ТЦ, в дневных детских лагерях в случае выявления заболевших предписано вводить дистант. Впрочем, некоторые родители из ХАМО уже жалуются на то, что начали получать уведомления о переводе их детей на дистант и без выявления заболевших.

Сегодня в ХМАО, по данным оперативного штаба, было выявлено 77 новых ковидных больных.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.06.21

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