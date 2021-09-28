Комарова обвинила в росте заболеваемости ковидом жителей Югры, которые не хотят прививаться и соблюдать санитарные нормы

Жители Югры расслабились, не соблюдают нормы безопасности и не хотят прививаться. Об этом на заседании оперативного штаба, объясняя рост заболеваемости ковидом в округе, сообщила губернатора Наталья Комарова. По ее словам, рост заболевших идет уже три недели подряд. «Специалисты объясняют этот факт сезонными причинами, люди возвращаются из отпусков, школьники и студенты приступили к учебе. А также снижением самодисциплины в части соблюдения санитарных требований и принятии решения о вакцинации», – пояснила губернатор.

Как уже писал «Новый День», по данным на прошлые сутки в Югре ковидом заразилось 176 человек, еще две недели назад в округе фиксировалось примерно по 145 случаев ежедневно.

Медики Югры также отмечают, что в новую, четвертую волну, вовлекаются помимо взрослых также и дети. В Нижневартовске в больницу госпитализировали подростка с 50-процентым поражением легких.

По словам Комаровой, процент вакцинированных в округе пока не достаточен – привито 57 процентов жителей. По данным главы департамента здравоохранения ХМАО-Югры Александра Добровольского, рост заболеваемости коронавирусом нового типа за последнюю неделю составил 34 процента, а число желающих поставить прививку за этот же период упало на 25 процентов.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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