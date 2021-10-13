На кладбище в Сургуте появились десятки пустых свежих могил – общество взбудоражено страшными слухами

Жители Югры взбудоражены новостями из Сургута – в социальных сетях появилось видео с местного кладбища, где были вырыты десятки свежих могил. ««После принудительной вакцинации хоронили штабелями», «к вакцинации готовятся, молодцы», «это копают для тех, кто привился» – это лишь самые безобидные из комментариев, которые появились в сети под набравшим популярность видео с вырытыми могилами», – сообщает «СургутИнформТВ». Однако сотрудники кладбища «Чернореченское-2», где и был снят ролик, сочли панику напрасной. Как оказалось, новая волна COVID-19 здесь ни при чем.

«Когда у нас начинаются низкие температуры, очень проблематично подготовить могилу к захоронению, поэтому делается все для того, чтобы избежать проблем. Это определено в постановлении города Сургута, то есть прописано, что мы имеем право подготавливать на зимний период», – прокомментировал директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив. По словам управляющего погостом, практика заблаговременного рытья могил используется уже на протяжении 15 лет.

«Вы ведь осенью банки закатываете, тут тоже подготовка», – пишет одна из пользовательниц социальной сети Вконтакте под роликом.

Ежегодно на сургутском кладбище хоронят около 2 000 человек. Поэтому сотрудники бюро погребальных услуг знают, какой запас могил сделать на зиму.

«В 2019 году была одна цифра, в 2020 эта цифра поднялась. Это было, я вам скажу, не связано с тем, что люди только от «ковида» умирали. Это естественный процесс», – пояснил Игорь Фурив.

Новое кладбище «Чернореченское-2» занимает порядка десяти гектаров, уточняет «СургутИнформТВ». Оно сейчас находится на стадии строительства. Общая же площадь двух погостов, старого и нового, составляет 80 гектаров. По словам специалистов, захоронения здесь людей, умерших от COVID, происходят без каких-либо особых правил – так определил Роспотребнадзор. Им не выделяется отдельное место, их не кремируют, если только того не пожелали родственники.

Как уже писал «Новый День», за минувшие сутки в Югре ковидом заболело 218 человек, 18 – умерло. Сургут уже более двух недель держит планку лидерства в округе по заболеваемости коронавирусом нового типа.

Сургут, Елена Васильева

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