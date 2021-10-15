Югорчане жалуются на гарь в воздухе – до них дошел дым от горящего торфяника в Екатеринбурге

Горящий в Екатеринбурге в районе микрорайона Солнечный почти неделю торфяник отравляет воздух не только уральской столицы и близлежащих населенных пунктов. Накануне на присутствие в воздухи четкого запаха гари жаловались жителю Тюменской и Курганской областей. Сегодня дым пришел и в Югру.

Как сообщает Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности, период со второй половины дня 14 октября и по текущее время в центральных районах ХМАО-Югры присутствует устойчивый запах гари, характерный для торфяных пожаров.

«Факт отсутствия пожаров на территории автономного округа и преимущественные южные направления ветров в предшествующем периоде (10-15 октября), дает возможность предположить перенос воздушных масс и запахов с территорий сопредельных регионов. Так по состоянию на 19:00 14 октября на территории города Екатеринбурга, Свердловской области действуют 26 очагов торфяных пожаров на площади 4,8 Га», – прокомментировал начальник Центра Евгений Викторов.

В Центре также отметили, что риски возникновения угроз безопасности жизнедеятельности связанные со сложившейся обстановкой не прогнозируются. Учитывая прогнозные направления ветров и погодные условия, ожидается сохранение текущей ситуации до 6 дней. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в автономном округе не превышают предельно допустимой концентрации.

Как ранее писал «Новый День», на борьбу с торфяным пожаром по просьбе губернатора Свердловской области брошены не только силы МЧС, но уральской авиабазы охраны лесов. Смог от подземного пожара продолжает окутывать Екатеринбург. Торфяник будут тушить насосом мощностью в 400 литров в секунду. Если качественно ликвидировать пожар не удастся, торфяник из Екатеринбурга продолжит доставлять неприятности жителям УрФО.

Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Елена Васильева

Ханты-Мансийск, Екатеринбург. Другие новости 15.10.21

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