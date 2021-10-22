В Югре за неделю количество желающих привиться выросло в три раза

В три раза всего за неделю выросло в Югре число желающих привиться от коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает Югра-ТВ, причина ажиотажа – распоряжение главного санитарного врача региона, по которому прививки от ковида стали обязательными для некоторых категорий граждан.

Кроме того, с 8 ноября, во всех городах ХМАО попасть в заведения общепита, торговые объекты, культурные и спортивные учреждения можно будет, только предъявив QR-код о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, или подтверждение о перенесённом за коронавирусе в последние полгода.

На сегодняшний день сделать прививку можно через запись на Госуслугах либо в порядке живой очереди. Лекарственного препарата в автономном округе на данный момент достаточно. Можно поставить «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Как сообщал «Новый День» на сегодняшний более 560 тысяч югорчан уже вакцинированы от коронавируса. Накануне ковид был подтвержден у 243 жителей региона, 14 человек умерли – для Югры это рекорд.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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