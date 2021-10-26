Комарова ввела новые ковидные ограничения в Югре: фуд-корты закрываются, в рестораны – до 11 вечера, QR-коды обязательны

Губернатор Наталья Комарова подписала новый вариант указа по коронавирусным ограничениям. Напомним, заболеваемость коронавирусом в Югре, как и по всей стране, демонстрирует уверенный рост – накануне там было выявлено 262 новых заболевших.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Югры, в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года общепит может работать с 6 утра и до 23.00. Круглосуточно могут работать организации, занимающиеся готовкой еды навынос, в том числе на автозаправках. Поесть круглосуточно также можно будет на автостанциях и в аэропортах, а также на железнодорожных вокзалах. При этом фудкорты в торговых центрах – закрываются.

В Югре вводится система QR-кодов, в них должна содержаться информация об иммунном статусе гражданина – сведения о том, поставил ли он прививку или переболел ковидом в последние полгода. Если нет ни того, ни другого – тогда в коде должна содержаться информация об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не позднее 72 часов. По QR-кодам можно будет попасть в спортивные центры и бассейны, спа-салоны, фитнесс-клубы, сауны, на мастер-классы или разрешенные культурные мероприятия с очным участием граждан и т.д. при этом деятельность спортивных, культурных и иных организаций возможна только при стопроцентной вакцинации всех сотрудников

Для граждан старше 60 лет с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом вводится обязательная самоизоляция. Покидать дом можно только для приобретения продуктов первой необходимости, получения медицинской помощи или для оказания помощи родственникам, нуждающимся в таковой. Работодателям сотрудников 60+ предписано перевести на режим удаленной работы. При этом, данные ограничения не касаются тех, кто переболел ковидом в последние полгода или прошел полный курс вакцинации – они могут и не соблюдать самоизоляцию, и работать в очном формате.

Госорганам Комарова предписала в срок до 30 октября внести авансы на счета ресурсоснабжающих организаций и организаций, занимающихся обращением с ТКО.

Медицинские учреждения Югры в период с 30 октября по 7 ноября будут работать в плановом режиме. Депздраву необходимо мониторить коечный фонд и в случае, если такая необходимость возникнет, развернуть после 8 ноября дополнительные места в госпиталях Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. Речь идет в общей сложности о 500 дополнительных местах.

Обязательными также остаются требования по соблюдению повсеместно масочного режима и использованию антисептиков для обработки рук.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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