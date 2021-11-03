В Югре новые ковидные ограничения: кто и когда под них попадает

В Югре объявили о новых ограничениях связанных с распространением COVID-19. До 14 ноября включительно в округе будет действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.

Кроме того, до 14 ноября продлевается запрет на посещение ТЦ несовершеннолетними. Пускать на территорию торговых центров детей до 16 лет будут только в сопровождении взрослых.

В постановлении также оговорено, что беременных сотрудников работодатели будут обязаны переводить на удаленку». В служебные командировки работодатели смогут отправлять исключительно тех сотрудников, кто прошел полный курс вакцинации либо переболел COVID-19.

Наконец, ЗАГСы будут осуществлять свою деятельность исключительно по предварительной записи. Проводить выездные церемонии сотрудникам учреждений тоже снова запрещено.

Как ранее писал «Новый День», накануне коронавирус в Югре был выявлен у 261 человека, от последствий болезни скончались 13 человек.

О перечне других уже действующих в Югре ограничений можно прочитать здесь.

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