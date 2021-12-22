Вице-мэром Нефтеюганска вместо арестованной Елены Абрамовой стал полицейский

В мэрии Нефтеюганска кадровые назначения. Новым заместителем главы города вместо арестованной Елены Абрамовой стал Максим Усков. Ранее он был начальником по оперативной работе ОМВД города.

В обязанности нового зама входит курирование департамента градостроительства и земельных отношений, департамент муниципального имущества администрации города.

Опыт муниципальной службы у Максима Ускова есть – ранее он руководил местным депимущества.

Напомним, в конце октября 2021 года глава Нефтеюганска Эльвира Бугай осталась без вице-мэра. Ее заместителя – Елену Абрамову арестовали за взятку, которую она получила ювелирными изделиями.

Вместе с Абрамовой был задержан бизнесмен, миллионер, экс-депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец. По версии следствия, именно он дал взятку чиновнице за покровительство.

«Взятка была дана от городского предприятия в обмен на покровительство и действия в интересах компании. В обмен Абрамова обеспечила подготовку и подписание договора о передачи территории в 4 микрорайоне города в долгосрочную аренду предприятию», – сообщали в следственном комитете. По неофициальной информации, речь шла о передаче земли ООО «Дорожно-строительное предприятие».

Задержание произошло при передаче очередной взятки в 1 млн рублей.

Нефтеюганск, Ольга Федорова

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