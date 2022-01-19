В Сургуте резко выросли цены на услугу «погрейся в остановочном комплексе»

В Сургуте стремительными темпами растут цены на услугу «погрейся на остановочном комплексе за деньги». Сегодня в соцсетях жители города запостили очередное объявление. На дверях павильона на остановке «Рыбокомбинат» вывешен прайс: погреться 5 минут – 50 рублей, 10 минут – 100 рублей. Ранее владельцы торговых точек просили 99 рублей за полчаса.

Жители Сургута не первый раз жалуются на коммерсантов, которые не позволяют людям греться в мороз внутри павильонов на остановках.

При этом, напомним, что в последние дни Сургут накрыла непогода – сильный ветер и метель. 17 января аномальный ветер поломал в городе сразу несколько елок. Вчера из-за сильного бокового ветра в аэропорту Сургута задержали сразу пять рейсов.

Фото – группа «Сургут сейчас» в ВКонтакте

Сургут, Ольга Федорова

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