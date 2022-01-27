Чиновник мэрии Нижневартовска арестован за взятку

Замдиректора УКС Нижневартовска Сергей Бочков задержан по подозрению в получении взятки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в феврале – апреле 2018 года, когда подозреваемый занимал должность директора МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», он получил в качестве взятки 410 тысяч рублей от одного из предпринимателей.

Бизнесмен выполнял работы по муниципальным контрактам, но нарушил сроки. За взятку Бочков не должен был включать подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Речь идет о контракте по строительству больницы на 1100 койко-мест.

«Накануне в жилище и по месту работы подозреваемого проведены обыски, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. По ходатайству следователя злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает СУ СКР по ХМАО.

В октябре 2021 года в Нижневартовске был задержан директор филиала «Управления капитального строительства» ХМАО-Югры Александр Макариков. Его обвинили в получении взятки в размере 35 млн рублей за продвижение интересов коммерческой организации при заключении госконтракта на строительство больницы в Нижневартовске.

Больница на 1100 койко-мест строится в городе уже 10 лет, на нее было потрачено 26 млрд рублей. Завершение долгостроя запланировано на конец лета 2022 года.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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