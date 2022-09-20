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Вторник, 20 сентября 2022, 16:14 мск

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В суд ушло коррупционное дело чиновника из Нижневартовска

Правоохранители завершили расследование в отношении экс-директора МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района». Прокуратура утвердила обвинение и дело направили в суд, сообщают 20 сентября в надзорной инстанции.

Речь идёт, вероятнее всего, о Сергее Бочкове, который в последнее время трудился в УКС Нижневартовска.

О том, что в отношении него возбуждено коррупционное уголовное дело, стало известно в начале 2022 года. Квалификация – ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, в феврале – марте 2018 года директор муниципального учреждения получил от предпринимателя взятку – более 400 тыс. рублей. Взамен он игнорировал нарушения подрядчика и не внёс компанию в реестр недобросовестных поставщиков.

На имущество руководителя наложен арест на сумму свыше 2 млн рублей.

Нижневартовский район, Наталья Ефремова

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