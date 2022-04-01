В Нижневартовске собаки из отлова искусали ребенка

Прокуратура проверит информацию о нападении собаки на 10-летнего ребёнка в Нижневартовске. О ЧП в соцсетях рассказал отец мальчика. «Сын шёл через Комсомольское озеро, на пути ему встретились три бродячие собаки (с бирками на ушах), две из них проявили агрессию и напали на него. Сын не смог с ними справиться и позвал на помощь. Прибежали два парня, отогнали собак и отнесли его на лавочку, после чего вызвали скорую помощь. В отделении больницы, оказали помощь обработали раны наложили повязки, итог обе ноги и пятая точка искусаны поставлены уколы от столбняка и бешенства», – написал Павел Тумма.

«Новому Дню» он сообщил, что мальчик получил серьезную психическую травму. «Свидетели происшествия еще не отозвались, но я в любом случае буду обращаться в суд. А завтра дам пресс-конференцию вместе со своим адвокатом», – сказал Павел.

Прокуратура Нижневартовска уже связалась с отцом ребенка и организовала проверку по факту нападения собак. «Будет дана оценка исполнения должностными лицами органа местного самоуправления федерального законодательства при обращении с безнадзорными животными, а также иных уполномоченных органов и организаций», – сообщили в надзорном ведомстве.

Судя по тому, что на ушах собак были бирки, их уже отлавливали и какое-то время держали в приюте, однако, не сочтя агрессивными, выпустили обратно в среду обитания.

Напомним, что окружная дума Югры подготовила весьма жесткие поправки в закон об обращении с бездомными животными, согласно которым агрессивных бездомных собак можно убивать. Инициативу должны были рассмотреть еще 23 декабря 2021 года на заседании думы, однако в последний момент его убрали из повестки без объяснения причин.

Согласно действующему законодательству, отловленное чипированное и кастрированное животное из приюта должно снова вернуться в среду обитания. Однако власти Югры, Ямала и Тюменской области открыто заявляют, что такие гуманные методы неэффективны – они, наоборот, привели к образованию агрессивных стай в городах и селах. Все больше людей страдают от укусов чипированных собак, выпущенных после отлова.

Нижневартовск, Ольга Федорова

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