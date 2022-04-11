Мандат депутата Нефтеюганска планируют получить два известных политика

В думу Нефтеюганска планируют пойти известные политики. Это бывший замглавы города Павел Прокопович и экс-депутат Дмитрий Третьяков, который стал участником политического конфликта в 2018 году. Мандат депутата гордумы стал вакантным в ноябре 2021 года, когда депутат Эльвира Бугай была назначена главой Нефтеюганска. И Третьяков, и Прокопович подали документы для участия в праймериз «Единой России», сообщает «Новый День». Они рассчитывают выиграть предварительное голосование и получить поддержку партии для выдвижения по 10 округу. Сами выборы должны состояться в сентябре 2022 года.

Сейчас Дмитрий Третьяков является исполнительным директором компании ООО «Магнит». Это региональный оператор по обращению с ТКО в Омской области. В 2018 году, во время его участия в избирательной кампании на довыборах в гордуму, ему пришлось объявлять голодовку, выходить с плакатом на площадь в Нефтеюганске. Таким образом он демонстрировал несогласие с тем, что его сняли с выборов. Он обжаловал решение суда, который лишил его статуса кандидата, апелляционная инстанция встала на его сторону. Тогда он выиграл выборы и стал депутатом.

Как он пояснил в беседе с агентством «Новый День» 11 апреля 2022 года, в 2018 году он получил поддержку партии «ЕР» на довыборах. «А политический конфликт, о котором вы говорите, был связан, вероятно, с тем, что отдельные чиновники на местах хотели видеть другого кандидата», – уточнил г-н Третьяков.

По его словам, он не участвовал в кампании по выборам депутатов гордумы Нефтеюганска в 2021 году «по семейным обстоятельствам». На вопрос о том, как он планирует работать в думе города ХМАО, находясь на ответственном посту в компании, которая работает в Омске, г-н Третьяков ответил: «Всегда можно вернуться».

Ещё один кандидат для участия в праймериз и в выборах – бывший заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович – покинул мэрию в январе 2022 года. Тогда он заявил журналистам «Правды УрФО», что уходит, так как «пора заняться чем-то новым». Сейчас г-н Прокопович является заместителем генерального директора компании «Инновационные технологии». Компания с аналогичным названием является региональным оператором по обращению с ТКО на Ямале. Пока неизвестно, одна и та же это структура или нет.

Ещё один кандидат на праймериз «ЕР» на довыборах в Нефтеюганске – Оксана Баздырева. Её должность – заместитель генерального директора по документообороту в компании ООО «Семь гномов».

Четвёртый претендент – Инара Бочарова. Её место работы – администратор в ИП Винник Ольга Сергеевна.

Нефтеюганск, Юлия Фролова

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