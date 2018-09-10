Новым депутатом думы Нефтеюганска стал снятый с выборов единоросс

На довыборах в думу Нефтеюганска по одномандатному округу№24 победил кандидат от «Единой Росси», замдиректора по финансам ООО «ЮграГазТранс» Дмитрий Третьяков. Он набрал 563 голоса. Ранее Третьяков был снят с выборов за подкуп избирателей и нарушение интеллектуальной собственности, о которых заявила его основной оппонент – директор «Регионального молодежного центра», самовыдвиженец Анаид Шишкина. Третьяков заявил, что не виновен и даже объявил голодовку. Он обжаловал решение суда, апелляционная инстанция встала на сторону кандидата и вернула его в предвыборную гонку.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 10.09.18

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