Коммунисты выдвинули в думу Нефтеюганска коммерсанта

Коммунисты определились с кандидатом на довыборах в гордуму Нефтеюганска. Им стал Сергей Подкин, директор ООО «СервисАвтоТранс». Об этом сообщается в материалах Избиркома ХМАО.

Единороссы должны выдвинуть в думу бывшего заместителя мэра Павла Прокоповича. Пока информации о его выдвижении нет. Он ушёл из мэрии в начале года, сообщив, что нужно «заняться чем-то новым».

Довыборы в гордуму Нефтеюганска пройдут в сентябре 2022 года. Вакантен один мандат – в округе номер 10.

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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