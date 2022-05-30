Бывший чиновник Нефтеюганска, который хотел «заняться новым», пойдёт в гордуму

Победителем праймериз «Единой России» на довыборах в гордуму Нефтеюганска стал бывший замглавы города Павел Прокопович. Именно его партия должна теперь выдвинуть кандидатом в округе № 10. Сами выборы пройдут в сентябре.

Г-н Прокопович сейчас занимает пост заместителя гендиректора ООО «Инновационные технологии».

Он набрал всего 127 голосов на праймериз. Вероятно, они не пользовались большой популярностью. Чуть ранее в беседе с агентством URA.Ru Прокопович заявил, что «может быть полезен городу» в качестве депутата.

Победитель праймериз покинул мэрию в январе 2022 года. Тогда он заявил журналистам «Правды УрФО», что уходит, так как «пора заняться чем-то новым».

На втором месте в предварительном голосовании единороссов – Дмитрий Третьяков, исполнительный директор оператора по обращению с ТКО «Магнит».

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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