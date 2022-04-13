Власти Югры разрешили давать подрядчикам аванс до 50% по госконтрактам

Власти Югры увеличивают размер авансовых платежей для подрядчиков и исполнителей по госконтрактам.

Согласно постановлению правительства, организации, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в условиях санкционного давления могут рассчитывать на 50-процентное авансирование. До этого округ платил подрядчикам вперед не более 30% от суммы договоров.

Напомним, ранее авансовые платежи увеличили власти Ямала (до 70%) и Тюменской области (до 90%).

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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