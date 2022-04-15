Студент из Югорска оштрафован за пикет у торгового центра

Очередной житель Югры привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России. Студент из Югорска устроил несанкционированный одиночный пикет у одного из торговых центров города.

«19-летний юноша держал плакат с надписью, дискредитирующей деятельность Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», – сообщили в УМВД по ХМАО.

В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал молодого человека виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Накануне стало известно о том что двоих жителей Нижневартовска оштрафовали за комментарии и видеоролики в социальных сетях, дискредитирующие деятельность Вооруженных сил России. А ранее житель Нягани понес такую же ответственность.

Югорск, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»