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Понедельник, 18 апреля 2022, 16:38 мск

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Губернатор Моор попросил помощи у Комаровой: в Тюмень направили группировку пожарных из Югры

фото – официальный пабблик Депнедра и природных ресурсов Югры «Вконтакте»

В Тюменскую область для борьбы с природными пожарами отправились югорские специалисты. База авиационной и наземной охраны Югры в рамках межрегионального маневрирования направила в Тюменскую область 100 работников парашютно-десантной пожарной службы. Решение приняла губернатор ХМАО Наталья Комарова после обращения главы соседнего региона Александра Моора.

«Командировка продлится до стабилизации пожароопасной обстановки в Тюменской области», – говорится в сообщении департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

В Тюменской области сложилась непростая ситуация по лесным пожарам. Огонь с полей уже уничтожил 5 жилых домов в деревне Глубокое. Также жители региона сняли стену пламени в Казанском районе, на фоне зарева видно, как из огня пытаются спастись животные.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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