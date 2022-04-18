Жители Тюменской области винят губернатора Моора в повторении прошлогодних ЧП с пожарами

Тюменская область снова горит, в регионе может повториться прошлогодняя ситуация с катастрофическими природными пожарами. Местные жители обвиняют власти региона в бездействии, а источники «Нового Дня» рассказывают о попытках чиновников снять с себя ответственность за разрастающееся ЧП. Подробности – в материале «Нового Дня».

Природные пожары в Тюменской области выходят из-под контроля. Жители Сладковского района выкладывают в соцсетях фото зарева пожаров, бушующих в муниципалитете, и задаются вопросом: «Может, руководство Тюменской области более глобально займется тушением пожаров?».

В соцсети «Вконтакте» люди горько иронизируют над действиями властей. «Видимо, по предыдущему году выводов не сделали», – пишет Ольга Бехтина.

«Моор прилетит и обнимет бабушку на фоне сожженной деревни», – вторит ей Тимур Хамитов в группе «ЧС Тюмень».

Глава региона уже побывал в пострадавшей от пожаров территории – деревне Глубокое Бердюжского района. Александр Моор приехал в муниципалитет после того, как в этой деревне огонь перекинулся на жилые дома. Прокуратура Тюменской области сообщила о возгорании 5 домов, для координации действий противопожарных служб и следственных органов на место выехал прокурор Бердюжского района Евгений Беляев.

«Начата проверка действий органов местного самоуправления при подготовке к пожароопасному сезону, обследование пострадавших домов, установление причин пожара и виновных лиц», – сообщили в пресс-службе надзорной инстанции.

Сам губернатор Моор в своем телеграм-канале сообщил о том, что в деревне Глубокое сгорели 5 из 9 домов. Из 17 жителей, к счастью, физически никто не пострадал. Моор продемонстрировал поддержку пострадавшим: он разместил видео, на котором обнимает плачущую старушку.

«Дайте, я Вас обниму, чтобы Вы не переживали и не болели», – говорит Моор. Губернатор пообещал «к осени восстановить жилье для погорельцев на их усмотрение – в деревне или в селе Бердюжье». Кроме того, пострадавшие от пожаров люди получат по 50 тыс. руб. на первоочередные нужды.

Между тем, не менее сложная ситуация с природными пожарами сложилась в Казанском районе. В распоряжении «Нового Дня» оказалось видео, на котором зафиксирован природный пожар. Из сплошной стены огня пытаются выбраться лоси. Животные мечутся на фоне пламени, но боятся бежать в сторону записывающих видео людей. «Давайте потушим фары, пусть пробегут через нас», – говорит один из мужчин (на видео присутствует ненормативная лексика, поэтому его можно опубликовать только без звука – ред.).

По словам источников «Нового Дня», близких к департаменту лесного комплекса Тюменской области, лесники сообщают – таких пожаров в Казанском районе не было 25 лет. В районе Голышманово фронт огня днем 16 апреля составлял порядке 10 км, сообщают очевидцы.

«Бердюжье, Абатский, Голышманово. Опять не готовы все», – якобы пишут в своих чатах лесники.

В апреле жители Тюмени жаловались на серьезное задымление. Однако в непосредственной близости от города пожаров не было – сказался сравнительно поздний сход снега в местных лесах.

В чём может причина запоздалой реакции?

Как говорят собеседники агентства, проблемы у «Тюменской авиабазы», которая ответственна за тушение природных пожаров, практически те же, что и год назад, когда наш регион стал печальным лидером в России по разгулу огненной стихии. Это плохое обеспечение техникой, горюче-смазочными материалами, низкие зарплаты лесников, из-за чего люди просто увольняются, а также непрофессионализм руководства, не обеспечившего выполнение противопожарных мероприятий. «Тюменская авиабаза» подведомственна департаменту лесного комплекса Тюменской области. Лесники якобы пишут в своих чатах в мессенджерах: «Гнать ее надо», имея в виду заместителя губернатора Ларису Теплоухову, курирующую в правительстве департамент лесного комплекса.

Возможно, сомнения одолели и саму Теплоухову. Как рассказал источник, близкий к правительству региона, в пятницу, 15 апреля, на совещании губернатора Моора с главами районов (проходило в режиме видеоконференцсвязи) Теплоухова настойчиво потребовала снять с нее ответственность за департамент лесного комплекса и передать его в ведение замгубернатора Владимира Чейметова, отвечающего за агропромышленный сектор. Так или иначе, в тексте постановления губернатора о введении особого противопожарного режима Теплоухова не упоминается. Предотвращать распространение огня, согласно документу, поручено департаментам лесного и агропромышленного комплексов (директоры Леонид Остроумов и Владимир Чейметов соответственно – ред.) Тюменской области.

Какова ситуация с цифрами и данными?

На 17 апреля Тюменская область находится на втором месте в УрФО по площади лесных пожаров, возникших с начала года. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в регионе огнем были «пройдены» 268,3 гектара лесов. Больше только в Курганской области (1751 Га). В регионе введен особый противопожарный режим, но режима чрезвычайной ситуации пока нет. «Авиалесоохрана» сообщает о том, что в Тюменской области ликвидированы лесные пожары, но не уточняет, на какой площади. Также ведомство не упоминает Тюменскую область в числе регионов, в которых ведутся работы по тушению действующих лесных пожаров.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор, основной причиной природных пожаров в области являются переход огня территории сопредельных регионов (горят Курганская и Омская области – ред.) и поджоги.

«Четверо виновных уже выявлены», – написал Моор. Жители региона винят палы сухой травы, с которых огонь перекидывается на леса.

С началом пожароопасного сезона губернатор Александр Моор сообщил, что область учла уроки весны-лета 2021 года. «К тушению пожаров готова группировка сил и средств, в состав которой входят свыше 2 800 человек и 1 326 единиц техники, – сообщал Моор. – Это на порядок больше, чем в прошлом году». На 15 апреля в регионе действовал 21 природный пожар, к борьбе с огнем были привлечены 477 человек и 153 единицы техники.

Сервис информации о пожарах fires.ru (он учитывает не только лесные, но и ландшафтные пожары) дает иную картину. На 17 апреля на территории Тюменской области 33 крупных пожара и 1008 возгораний меньшего размера. Это значительно больше, чем во всех остальных регионах УрФО, в том числе чем в Курганской области, где насчитывается 14 крупных пожаров и 305 меньших возгораний. Сервис называет их «термоточками», по терминологии МЧС это выявленные с помощью космической съемки тепловые аномалии. Термоточкой может быть ландшафтный, лесной или техногенный пожар. Нужно отметить, что число крупных пожаров на территории области по данным спутниковых съемок за сутки уменьшилось на семь, а количество термоточек – в четыре раза.

Отметим, что в 2021 году Тюменская область столкнулась с небывалым масштабом природных пожаров. В регионе горели сотни тысяч гектар территории, большинство лесных пожаров в России в мае-июне 2021 года действовали в Тюменской области. У «Тюменской авиабазы» не хватало ни людей, ни техники для эффективной борьбы со стихией. Были эвакуированы несколько деревень, которым угрожал огонь.

В августе руководитель «Рослесхоза» Иван Советников заявил, что глава региона Александр Моор предоставлял в Москву недостоверную информацию, занижая реальную площадь лесных пожаров. По мнению федерального чиновника, власти Тюменской области подошли к пожароопасному сезону 2021 года «расслабленно» и не ввели вовремя режим ЧС, поскольку в предыдущие годы такого разгула стихии в регионе не было.

В конце сентября 2021 года был уволен директор ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Анатолий Старостин. Он пробыл в должности семь месяцев, Старостина называли виновником неготовности «Тюменской авиабазы» к пожароопасному сезону. Принявший Старостина на работу директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов никакой ответственности не понес.

Осенью 2021 года заместитель губернатора Лариса Теплоухова получила представление Генпрокуратуры об устранении нарушений, связанных с подготовкой региона к пожароопасному сезону 2021 года.

Тюмень, Николай Михайлов

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