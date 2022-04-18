Из-за уничтожения огнём 5 жилых домов в деревне Тюменской области возбудили уголовное дело

Жители Тюменской области продолжают сжигать сухую траву и провоцировать природные пожары несмотря на сложную ситуацию в регионе. Только за минувшие выходные специалисты МЧС установили 7 виновников пожаров. По факту пожара в деревне Глубокое, где сгорели 5 жилых домов, возбуждено уголовное дело. Но виновника ЧП пока не нашли. Об этом говорится в официальном телеграм-канале управления МЧС по Тюменской области 18 апреля 2022 года.

По факту пожара, произошедшего 16 апреля 2022 в Бердюжском районе в деревне Глубокое, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). «Принимаются меры по установлению виновника пожара», – сообщили в управлении МЧС.

Там приводят примеры инцидентов, которые привели к природным пожарам в эти выходные дни (в случаях, когда виновники были установлены). «Мотивами поджогов, а также причинами пожаров стали: умышленное сжигание сухостоя для улучшения качества травы на корм домашнему скоту, злостное пренебрежение запретом на сжигание травянистой растительности и мусора при уборке придомовых территории», – поясняют в ведомстве.

В Омутинском районе пьяный мужчина из хулиганских побуждений поджигал траву с использованием бензина.

В Ишимском районе пожар возник во время сварки – предварительно на участке не убрали сухую траву.

В Исетском сухая трава загорелась от искры, вылетевшей из выхлопной системы трактора, которая не оборудована искрогасителем.

Все виновники установлены и привлечены к административной ответственности. Их оштрафовали на сумму до 4 тыс. рублей.

В МЧС добавляют, что всех виновников пожаров заставят компенсировать ущерб. «В отношении всех виновных лиц будут подготовлены и направлены судебные иски для возмещения затрат, связанных с тушением ландшафтных пожаров. Кроме того, будет дана оценка ущербу, причиненному животному и растительному миру», – говорится в материалах ведомства.

В регионе действует противопожарный режим.

Тюмень, Наталья Ефремова

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