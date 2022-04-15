В Тюменскую область пришли пожары из соседних регионов

В пяти районах Тюменской области вспыхнули природные пожары: Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском. В большинстве случаев возгорания – ландшафтные. Основные причины: переход огня с территории сопредельных регионов и поджоги. Четверо виновных уже выявлены и привлекаются к ответственности. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале 15 апреля 2022 года. С сегодняшнего дня в регионе введён режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС.

«На территориях, где обнаружены возгорания, усилена группировка сил и средств. Переброшены десантники Тюменской авиабазы. На сегодня к борьбе с огнём уже привлечено 477 человек и 153 единицы техники», – сообщил г-н Моор.

Он пообещал, что главы муниципалитетов совместно с полицией организуют патрулирование.

Тюмень, Наталья Ефремова

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