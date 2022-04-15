Тюменцам запретили посещать лес

С 15 апреля в Тюменской области вступил в силу особый противопожарный режим.

С сегодняшнего дня на территории региона запрещается посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях (в том числе на мангалах), использование пиротехнических изделий. Предприятиям и организациям запрещено проводить пожароопасные работы, в том числе сельскохозяйственные палы.

Информацию о любом нарушении в лесах власти просят передавать через мобильное приложение «Берегите лес» или прямую линию Лесной охраны: 8-800-100-94-00. Также можно позвонить в диспетчерскую службу «Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов»: (3452) 32-41-71, 62-42-23, 62-42-25.

Тюмень, Ольга Федорова

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