Вагит Алекперов уходит с поста президента СД «Лукойла»

Президент совета директоров компании «Лйкойл» Вагит Алекперов отказался от свои полномочий члена СД предприятия. Он ткаже уходит с поста президента СД. Об этом сообщает 21 апреля 2022 года пресс-служба компании.

«По состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО «Лукойл». Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе, через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций ПАО «Лукойл», правами голоса по которым он не распоряжается. Таким образом, Алекперов не является контролирующим акционером ПАО «Лукойл», – заявляют в компании.

В начале марта 2022 года совет директоров компании «Лукойл» выступил со специальным обращением из-за спецоперации на Украине – представители компании заявили, что они против «вооружённого конфликта» и желают его прекращения.

Тем не менее Вагит Алекперов оказался в списке тех, против кого Великобритания ввела санкции.

Ханты-Мансийск, Москва, Юлия Фролова

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