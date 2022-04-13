Лондон ввел санкции против 206 граждан и компаний из России

Великобритания увеличила список попавших под антироссийские санкции лиц на 206 пунктов. Под ограничения попали глава «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

МИД Великобритании опубликовал расширенный санкционный список на официальном сайте. Британские власти решили заморозить активы еще 206 граждан России, среди которых крупные бизнесмены. Среди новых попавших под санкции лиц глава «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец группы ЕСН Григорий Березкин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Великобритания регулярно обновляет санкционный список, ужесточая ограничения в отношении российских граждан и компаний. Ранее под санкциями оказались начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, журналист Сергей Брилев, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Сечин, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и другие.

Санкционное давление на Россию усилилось в связи с военной спецоперацией в Донбассе, начатой 24 февраля.

Лондон, Наталья Рязанова

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