Британские власти ввели санкции против Германа Грефа и Олега Тинькова

Великобритания расширила санкционный список в связи с военной операцией России на Украине. В него включены 33 физлица и 26 организаций, следует из документа на сайте британского правительства.

Британские власти приняли ограничения, в том числе в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова, первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина и экс-зампреда Льва Хасиса.

В «черном» списке российских организаций среди прочих оказались РЖД, АЛРОСА, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, СМП-банк, «Совкомфлот», «Русгидро», «Оборонные инициативы». Под ограничения попали также министерство обороны Белоруссии и Минский тракторный завод.

Напомним, 10 марта Лондон ввел персональные санкции в отношении российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний. В их числе оказались глава «Роснефти» Игорь Сечин, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

15 марта британские власти расширили список, включив в него 350 российских граждан и компаний. Так, Лондон объявил о заморозке активов премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, представителя МИД Марии Захаровой.

Санкционное давление на Россию увеличивается в связи с военной операцией на Украине. МИД РФ заверил, что руководство страны готовит персональные санкции в ответ на волну ограничений, введенных Западом.

Москва, Наталья Рязанова

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