Джонсон покусился на золотые резервы России

Британский премьер-министр Борис Джонсон высказал идею о блокировке золотого резерва Россию в рамках санкционного давлению на Москву в ответ на военную операцию на Украине. По его словам, ограничения против России могли бы коснуться ее золотого резерва.

«Нам необходимо делать больше с экономической точки зрения. Можем ли мы, например, не дать (России – прим. ред.) использовать золотой резерв, вдобавок к резерву наличности?" – сказал Джонсон в эфире лондонской радиостанции LBC (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сообщалось, что американские сенаторы совместно с минфином США разработали законопроект о блокировке золотых резервов России в связи с ситуацией на Украине. По данным СМИ, на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен встретится с четырьмя сенаторами для обсуждения этого законопроект. Как отметил один из авторов инициативы сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, документ может быть принят Сенатом уже на этой неделе. Ранее группа законодателей в Палате представителей Конгресса США представила аналогичный законопроект.

Добавим, сегодня, 24 марта, британские власти ввели новые санкции в отношении ряда российских бизнесменов, банков и компаний. Под ограничения, в том числе, попали глава Сбербанка Герман Греф и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков. В «черном» списке российских юрлиц среди прочих оказались РЖД, АЛРОСА, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, СМП-банк, «Совкомфлот», «Русгидро». Всего в обновленный санкционный список были включены 33 физлица и 26 организаций.

Лондон, Наталья Петрова

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